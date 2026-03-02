タレント安めぐみ（44）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。飼っていたうさぎの「しろくん」が亡くなったことを報告した。安は「我が家のしろくんがお空へ旅立ちました」と報告。「年末に体調を崩してしまいそこから持ち直して、を繰り返していましたが、今月はたくさん病院にも行って、しろくんとても頑張ってくれました」と明かした。「しろくん」が安や娘と写るツーショットを載せ「我が家をたくさん癒してくれたしろく