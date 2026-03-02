将棋の棋王戦第3局で、藤井六冠が敗れて1勝2敗となりカド番に追い込まれました。【映像】棋王戦五番勝負の第3局の様子藤井聡太六冠（23）に増田康宏八段（28）が挑戦する棋王戦五番勝負の第3局が新潟市内のホテルで行われました。棋王戦は先に3勝したほうがタイトルを獲得します。ここまで1勝1敗で迎えた第3局は、増田八段が122手で藤井六冠に勝ち2勝1敗としました。これで増田八段は棋王タイトルの獲得まであと1勝としまし