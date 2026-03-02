アメリカ南部テキサス州のバーで銃乱射事件が発生し、2人が死亡、14人がけがをしました。【映像】現場付近の様子容疑者は、アラビア語で神を意味する「アッラー」と書かれた衣服を着ていたということです。テキサス州オースティンのバーで1日未明、テラス席や店の前にいた客に向けて男が車の窓から拳銃を発砲しました。男は駐車して車を降りた後、ライフル銃に持ち替え周囲の通行人に向けて再び発砲しました。これまでに少