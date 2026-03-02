ロックバンド・LUNASEAのギタリスト・SUGIZOが1日深夜、Fm yokohama「Rebellmusik」に出演。2月17日に56歳で亡くなったLUNA SEAの真矢さんを悼んだ。【写真】集合ショットで…真矢さん、生前最後の投稿SUGIZOは真矢さんの訃報を「2月17日、新月の日に永眠しました。一つの奇跡が幕を閉じました」と伝えた。真矢さんは3月12日の復活ライブではドラムをたたくことを目指していたとし「容態が急変し、あまりにも早い旅立ちにな