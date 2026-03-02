富山湾の春の風物詩ホタルイカ漁が解禁となり、滑川漁港では過去10年で2番目に少ないおよそ1キロが水揚げされました。【映像】ホタルイカ漁の様子（実際の映像）ホタルイカ漁が解禁した1日は、富山県滑川市の滑川漁港から3隻の船が出航し、仕掛けてあった7カ所の定置網を巻き上げていきました。去年の初日に続き、イワシの群れが大量に入ったため、ホタルイカはおよそ1キロと過去10年で2番目に少ない漁獲量となりました。