乃木坂46の田村真佑（27）が2日までに自身のインスタグラムを更新。リアルミーグリイベントでの白キャミソールニットコーデショットを投稿した。自身のインスタグラムで「かわいい子を捕獲した日」とつづった。写真ではアルミーグリイベントでの白キャミソールニットコーデショットや遠藤さくらとのハグショットなどを投稿した。ファンからは「彼女感の具現化」「可愛すぎる」「尊い」「天使すぎる」「公認カップル爆誕」