イスラエルは1日もイランへの攻撃を続け、テヘラン中心部に大規模な空爆を実施したとみられます。【映像】建物が攻撃を受ける瞬間（実際の映像）イスラエル軍は1日、イランに向け新たに大規模な空爆を開始した模様で、イラン・メディアはテヘランの中心部を含む複数の場所で新たな空爆があり、国営メディアの施設近くでも大きな爆発が起きていると伝えています。またイラン赤新月社は病院が攻撃の直撃を受けたと非難していま