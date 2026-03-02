Jカップ＆ウエスト55センチの2次元ボディー、グラビアアイドル伊織いお（27）が1日までにインスタグラムを更新。伊織は「ピンク髪生活楽しんでます」とつづり、ピンクヘアで頬づえをつく姿など、最新ショットを公開した。この投稿に「本当に似合ってるよ！！！」「国民的美少女がいる…」「何色の髪でも似合う美女だ…」「かわいい大好き」などのコメントが寄せられている。