お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志が出演した美容医療の高須クリニックのCMが、1日放送の日本テレビ系『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！』（毎週日曜後11・25）でオンエアされた。松本が地上波テレビに登場したのは、約2年ぶりとなる。【CM動画】松本人志「高須クリニック」CMで2年ぶり地上波テレビ登場（19秒ころ）CMは高須克弥院長がヘリコプターを操縦するおなじみの内容だが、会議シーンで高須院長の横に長