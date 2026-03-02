指原莉乃プロデュースの女性アイドルグループ≒JOY（ニアリーイコールジョイ）の大信田美月（21）が1日、Xを更新。同日開催された東京マラソンの完走を報告した。大信田は「“東京マラソン2026“ありがとうございました！」と書き出し、「人生初のフルマラソン、完走できた嬉しさも悔しい部分も、感じるものが沢山です」と思いをつづり、完走メダルを手に笑顔を見せた。「苦しくて下を向いてもメンバーのメッセージとみんなの応