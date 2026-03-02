モデルの谷碧（27）が1日、自身のインスタグラムを更新。ビキニ水着姿を投稿した。「大阪での撮影会ありがとうございました」と感謝の気持ちを記した。青と白のチェック柄ひもビキニ水着ショットや、シルバーのひもビキニ水着に白のニーハイソックス姿を公開。細身ながら鍛え上げたバキバキの腹筋や、くびれに加え、脚線美を披露した。ファンやフォロワーからも「ホントに美しいスタイル」「ナイスバディ〜」「スレンダーでセクス