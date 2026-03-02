◇オーストリア1部ザルツブルク 0―0 ハルトベルク（2026年3月1日オーストリア・ザルツブルク）ザルツブルクのDFチェイス・アンリ（21）が昨夏の加入後、待望の公式戦デビューを果たした。負傷離脱が続いていたが、ホームのハルトベルク戦で前半35分から味方の負傷で緊急出場。危なげないプレーを見せた。ザルツブルガー・ナハリヒテン紙によれば、バイヒラー監督は「アンリは非常によくやった」と称えたという。同紙は