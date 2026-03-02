春節（旧正月、今年は2月17日）連休が終わり、安徽省合肥市の複数のハイテク企業の工場では、機械が稼働し、作業員が忙しく立ち働いていた。新華網が伝えた。スマートテクノロジー関連企業の合肥統旭智慧科技有限公司やロボット企業の合肥楽聚機器人技術有限公司などの生産研究開発の最前線では、従業員が受注対応・生産・技術開発に追われていた。スマート設備と最先端の科学技術イノベーションによって、製造業のアップグレード