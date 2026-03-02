銃撃事件の現場に到着した救急隊員＝1日、米テキサス州オースティン/KVUE（CNN）米テキサス州オースティンの繁華街で1日未明に銃撃事件があり、2人が死亡、14人が負傷した。捜査当局は、米軍のイラン攻撃が犯行の動機だった可能性もあると見て調べている。捜査関係者によると、死亡した容疑者はイラン国旗をあしらったシャツを着ていた。病院に運ばれた負傷者のうち3人は重体になっているという。米連邦捜査局（FBI）サンアントニ