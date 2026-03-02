ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアに出場した「ゆなすみ」こと長岡柚奈が、五輪のオフショットをアップした。２日までに自身のインスタグラムを更新し「遅くなったけどＯｌｙｍｐｉｃｍｅｍｏｒｉｅｓ」と思い出ショットを投稿。五輪グッズ売り場で撮影したおちゃめな一枚や、関係者との集合ショットを見せ、フォロワーからは「楽しそうな笑顔が見れて良かったです」「めちゃくちゃ可愛い！」の声が寄せられた