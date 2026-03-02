不調の源である肩甲骨が動かしにくくなっている原因 肩甲骨のズレは前かがみの姿勢が原因 そもそも、なぜ肩甲骨の位置がズレたり、かたまったりしてしまうのでしょうか。その原因は猫背などの前かがみの姿勢にあります。人間の頭の重さは体重のおよそ10％といわれています。この重さを主に支えているのが首の骨で、前方へのしなりと背骨全体のＳ字カーブの形状により、頭と首の絶妙な位置関係やバランスを保っています。