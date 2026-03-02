米株価指数先物時間外大幅下落、中東情勢悪化にインフレ懸念 東京時間09:07現在 ダウ平均先物MAR 26月限48429.00（-571.00-1.17%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6816.50（-72.50-1.05%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限24738.50（-266.25-1.06%）