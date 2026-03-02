下げ幅が一時1500円を超えた日経平均株価を示すボード＝2日午前、東京都中央区米国とイスラエルによるイラン攻撃を受け、米東部時間1日夜（日本時間2日午前）のニューヨーク原油先物相場で指標となる米国産標準油種（WTI）は一時1バレル＝75ドル台を付けた。前週末2月27日の終値と比べ1割超上昇した。週明け2日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅反落し、前週末終値からの下げ幅は一時1500円を超えた。ホルムズ