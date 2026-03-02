ロックバンド・LUNASEAのギタリスト・SUGIZOが1日深夜、Fm yokohama「Rebellmusik」に出演。「今月からSUGIZO、復活させていただきます」と活動の再開を伝えた。【写真】集合ショットで…真矢さん、生前最後の投稿番組の冒頭、SUGIZOは「交通事故の影響により、2ヶ月お休みをいただきました。本当にご迷惑とご心配をおかけしました」と伝えた。続けて「事故の全ては無事解決の方向に向かっていて、僕の体調も順調に回復し、