ディー・エヌ・エーがカイ気配を切り上げている。同社は前週末２月２７日の取引終了後、取得総数２５００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２２．４％）、取得総額５００億円を上限とする自社株買いの実施を発表した。株主還元策を好感した買いが優勢となっている。取得期間は３月２日から来年２月２６日まで。取得した自社株は全て消却する予定。あわせてディーエヌエは政策保有株式の見直しによる資産