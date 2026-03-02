日本システム技術が４日続伸している。２月２７日の取引終了後に２６年３月期の期末配当予想を２４円から３４円へ引き上げたことが好感されている。年間配当予想は４５円となり、前期実績に対しては１８円の増配となる。 出所：MINKABU PRESS