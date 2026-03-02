[3.1 ブンデスリーガ第24節 フランクフルト 2-0 フライブルク]ブンデスリーガ第24節が1日に行われ、8位フランクフルトはホームで7位フライブルクに2-0で勝利した。ベンチスタートのMF堂安律は後半19分にMFマリオ・ゲッツェとの交代で途中出場。フライブルクのMF鈴木唯人は先発フル出場した。フランクフルトは堂安投入直後の後半19分、敵陣でのボール奪取からMFファレス・シャイビが左足で流し込み、先制に成功。同36分にはFWジ