ａｂｃが逆行高で３連騰、２００円台後半まで急速に株価水準を切り上げてきた。テクニカル的にも５日・２５日移動平均線のゴールデンクロスが接近しており、底値買い好機とみた短期筋の攻勢に弾みがついている。 同社は不動産投資事業を中心にサイバーセキュリティーやゲーム、ヘルスケアなど多角化を推進している。前週末取引終了後に、イーロン・マスク氏率いる宇宙開発企業スペース