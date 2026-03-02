ＩＮＰＥＸや石油資源開発が大幅高。朝方からカイ気配を切り上げ、午前９時１０分過ぎに前週末比で１０％近い上昇で寄り付いた。米国とイスラエルは２月２８日にイランへの攻撃を開始した。イラン最高指導者のハメネイ師が死亡し、ホルムズ海峡の事実上の閉鎖が伝わるなか、週明け２日の原油価格は急伸。米原油先物相場のＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の４月物は朝方に一時７５ドル台まで値を