2日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比76.9％増の1084億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同48.8％増の638億円となっている。 個別では上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ 、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日本株女性活躍指数 、ｉシェアーズ・コア米国債７－１０年