今年1月にTBSを退社したアナウンサーの良原安美(30)が2日に自身のインスタグラムを更新。「セントフォース」に所属することを報告した。自身のインスタグラムで「ご報告です！」とつづり始めた。「今月から、セント・フォースに所属し、活動いたします」と報告した。「大学時代、大切に育ててくださった古巣に戻れることがとても嬉しく、穏やかな気持ちです。ご縁に感謝し、精進してまいりますので、どうぞ宜しくお願いい