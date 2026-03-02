米国とイスラエルがイランを相手に軍事行動に入ったことに対し、北朝鮮が1日、「不法無道の侵略行為であり、最も醜悪な形態の主権侵害」と非難した。イラン政府が最高指導者ハメネイ師の死去を公式的に認めてから一日も経たないうちに出した最初の公式反応だ。友好国のイランを支持すると同時に、自国に向かう米国の軍事的脅威に対する強い警戒心を表出したものと解釈される。朝鮮中央通信によると、北朝鮮はこの日、外務省報道官