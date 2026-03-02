「ポップの帝王」マイケル・ジャクソンが、児童性売買および性的虐待の疑いで提訴された。2月28日（現地時間）、米メディア「ピープル」は、カシオ家の兄弟姉妹4人が27日、ロサンゼルスの裁判所にマイケル・ジャクソンの遺産管理団体を相手取り訴状を提出したと報じた。自らを「ジャクソンの元友人」と明かしたカシオ家のフランク、（息子）ドミニク、マリー＝ニコル・フォルテ、アルド・カシオの4人は、マイケル・ジャクソンが自