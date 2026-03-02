イランの革命防衛隊がホルムズ海峡の封鎖を警告するなか、周辺では石油タンカーが攻撃を受ける事案が相次いでいます。【映像】黒煙を上げるタンカーの様子中東オマーンの海洋当局は1日、ホルムズ海峡でパラオ船籍の石油タンカーが攻撃を受け、乗組員4人のけがを発表しました。インド国籍の15人と、イラン国籍の5人の合わせて20人が乗っていたということです。また、イラン国営メディアなどは1日、ホルムズ海峡を航行中の石油