アメリカのトランプ大統領はイランへの軍事作戦が4週間程度続く可能性があるとイギリスメディアに答えました。【映像】「予想をはるかに超える成果だ」と評価したトランプ氏イギリスのデイリーメールによりますと、トランプ大統領は1日に行われた電話インタビューでイランでの軍事作戦が「4週間程度続く可能性がある」と答えました。攻撃で死亡した3人のアメリカ軍関係者について、「残念ながらこうした事態は予想していた。