1日、レバノンの首都ベイルートでの集会で、イラン最高指導者ハメネイ師の旗（右）と、レバノンの親イラン民兵組織ヒズボラの指導者だった故ナスララ師の旗を掲げる人たち（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】イスラエル軍は2日、イスラエル北部にレバノンから攻撃があったと発表した。レバノンの親イラン民兵組織ヒズボラは攻撃を認め、イランの最高指導者ハメネイ師殺害への報復だとした。イスラエルが対イラン軍事作戦を開始