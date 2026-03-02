プロレス団体「スターダム」に所属する大人気女子プロレスラーの上谷沙弥（29）が2日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。リング上の姿とは正反対のナチュラルメイク姿を投稿した。自身のXで「週刊スピリッツ表紙だぜぃ」と題してつづり始めた。「ヒールターンして初めてのグラビア撮影！(今までもほとんどやったことないけど)」と記した上で「普段誰にも見せない素顔がギュッと詰まってるので覗いてみてね」とリング上の