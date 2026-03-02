アメリカのトランプ大統領は、イランの新しい指導部が対話を望んでいるとアメリカメディアのインタビューで語りました。【映像】新指導部が対話を望んでいると明らかにしたトランプ氏トランプ大統領は1日、アメリカの雑誌「アトランティック」のインタビューで、「イランの新しい指導部がアメリカとの話し合いを望んでいて、私も応じるつもりだ」と述べたということです。ただ、時期について詳細は明らかにしませんでした。