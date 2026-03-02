シャオミ・ジャパンは、最新のフラッグシップAndroidスマートフォン「Xiaomi 17 Ultra」を3月5日に発売する。価格は19万9800円～。期間限定で「Photography Kit Pro」を無料で進呈する。 LOFIC技術と2億画素可変ズームによる撮影性能 Xiaomi 17 Ultraは、ライカの光学技術を取り入れたトリプルカメラシステムを搭載する。メインの広角カメラには、1インチの大型センサー「Light Fusion 1050L」