シャオミ・ジャパンは、Androidスマートフォン「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」を発表した。発売日は3月5日、価格は24万9800円。 シャオミの「Xiaomi 17 Ultra」をベースに、ライカの伝統的なデザイン美学と独自のカメラ機能を融合させた特別モデルとなる。 ライカの美学を凝縮したアイコニックなデザイン 筐体にはライカを象徴するレッドドットを配し、側面には「LEICA CAMERA GERMANY」の刻