1日昼前、北秋田市栄の駐車場で車が女性に衝突し、女性が大けがをしました。北秋田警察署の調べによりますと1日午前11時45分ごろ、北秋田市栄にある商業施設の駐車場で、右前方から横断してきた72歳の女性に普通乗用車が衝突しました。この事故で女性は胸の骨を折る大けがをしました。警察が事故の原因などについて調べています