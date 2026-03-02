シャオミ・ジャパンは、新型Androidスマートフォン「Xiaomi 17 Ultra」を発表した。価格は19万9800円～。 本稿では、Xiaomi 17 Ultraのクイックフォトレビューをお届けする。 Xiaomi 17 Ultra Xiaomi 17 Ultraは、ライカと共同開発したトリプルカメラシステムを搭載したフラグシップモデル。大きさは約162.9×77.6×8.29mm、重さは約219g（ブラックとホワイトは約218.4g）。 ディス