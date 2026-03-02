日本旅行は、2025年12月期の通期決算を発表した。純利益は18億円だった。売上高は2,130億3,700万円、営業利益は11億1,500万円、経常利益は20億6,300万円だった。セグメント別の売上総利益は、国内旅行が248億700万円（前期比0.3％減）、海外旅行が35億5,600万円（同9.8％増）、国際旅行部門（インバウンド）が52億4,300万円（同1.9％増）、受託事業が44億7,700万円（同24.7％減）だった。円安によるインバウンド需要の拡大の一方、