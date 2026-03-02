シャオミ・ジャパンは、Androidタブレット「Xiaomi Pad 8 Pro」を発売した。 Xiaomi Pad 8 Pro 本稿では、Xiaomi Pad 8 Proのクイックフォトレビューをお届けする。 「Xiaomi Pad 8 Pro」の外観 「Xiaomi Pad 8 Pro」は、チップセットに「Snapdragon 8 Elite」を搭載したAndroidタブレット。大きさは、標準バージョンが約173.42×251.22×5.75mm、マットガラスバージョンが約173.42×251.22