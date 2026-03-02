滋賀県の比良山系に登山に向かったとみられる大阪府の男性（５３）の行方が、２８日（土）以降わからなくなっていて、警察と消防が捜索を行っています。行方不明になっているのは、大阪府八尾市に住む会社員・松井弘喜さん（５３）です。滋賀県警によると、松井さんは２月２８日（土）午前２時ごろに自宅を出て、滋賀県の琵琶湖西岸の比良山系に登山に向かいましたが、夜になっても帰宅しなかったため、翌３月１日（日）に妻