「20代から70代までの全体的な傾向として、移住に関心を持つ人の割合の数値は右肩上がりです。シニア層も増えています」【写真】今は首都圏も上位？60代が希望する理想の移住先ランキングこう語るのは、ふるさと回帰支援センターを運営する公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構の広報企画室主任、平田美姫さん。“次の暮らし”を探すシニア世代が増加コロナ禍をきっかけにした働き方、生活、価値観の変化が、移住への関