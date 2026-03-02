【ベイト・シェメシュ（イスラエル中部）＝福島利之】イランが発射した弾道ミサイルが１日午後、イスラエル中部のベイト・シェメシュの住宅地に着弾し、救急当局によると、９人が死亡し、４６人が負傷した。１日夜現在、６人ががれきの下に埋もれて行方不明となっている。イランとの交戦が２月２８日に始まって以来、イスラエルでは最大の被害となった。近所の住民によると、１日午後２時前、シナゴーグ（ユダヤ教礼拝所）内に