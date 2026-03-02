大リーグ公式サイト「MLB.com」は1日（日本時間2日）、パイレーツの昨季サイ・ヤング賞右腕、ポール・スキーンズ投手（23）とカブスのピート・クローアームストロング外野手（23）が、12年ぶりにWBCで米国代表としてタッグを組むことを紹介した。スキーンズは160キロ超を誇る剛速球を武器に若きエースとしてパイレーツで活躍。PCAことクローアームストロングも俊足好打の選手としてカブスの外野レギュラーを獲得している。2人