トランプ大統領はさきほど目的を達成するまでイランへの軍事作戦を継続すると表明しました。トランプ大統領「戦闘作戦は現在も全勢力で継続中で、我々の目標が全て達成されるまで継続される」トランプ大統領はさきほどSNSに動画を投稿し、「我々はイラン国内の革命防衛隊の施設や防空システムなど数百の標的を攻撃した。海軍の艦艇9隻や海軍施設を数分のうちに破壊した」と軍事作戦の成果を誇りました。その上で、目標を達成するま