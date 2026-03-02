人間は一面では語れない。それは経営者も同じだ。ダイエーを創業し、小売業として初の売上高1兆円に導いた中内㓛は、流通の革命児と称される。ライターの栗下直也さんは「メーカーと戦争も辞さない徹底した価格競争の背景には、戦死した人々に誓った特別な想いがあった」という――。写真＝時事通信フォト中内㓛（2000年1月17日） - 写真＝時事通信フォト■日本の流通を根底から変えた中内㓛の原点ダイエーがま