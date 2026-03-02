男性と二人きりで喋っている最中に、わざわざほかの女性の話題を持ち出されたら、複雑な気持ちになってしまうもの。その人は、いったいどんな意図であなた以外の女性の名前をちらつかせているのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「二人きりで喋っているのに『ほかの女』の話をする男の本音」をご紹介します。【１】「嫉妬してくれたらいいな」と、わざとあおっている「気持ちを引きたく