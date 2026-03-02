◆ブンデスリーガ▽第２４節フランクフルト２―０ブライブルク（１日、ドイチェ・バンク・パルク）フランクフルト所属の日本代表ＭＦ堂安律は古巣との一戦で後半１９分から途中出場。チームはその後、２点を奪い、快勝した。フライブルクＭＦ鈴木唯人は右の攻撃的ＭＦでフル出場した。試合は、後半１９分にＭＦチャイビの左足シュートが決まり、フランクフルトが先制。同３６分にもＦＷバホーヤが左足のループシュートで加