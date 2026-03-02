「AIは、ものすごく電気を使うらしい」。最近そんなニュースを耳にすることが増えましたが、その具体的な理由をスッと説明できる人は、意外とまだ多くないのかもしれません。「便利なんだけれど、便利すぎてちょっぴり怖い」というAIに対する得体の知れない不安も、その仕組みを正しく理解すれば、解消するきっかけになりそうです。書籍『AI×家事毎日バタバタな3児ママがAIを使ってみたら、一人で悩む時間が消えた。』の著者