乃木坂４６のキャプテン・梅澤美波が２日までにＳＮＳを更新。大人なコーデショットを公開した。梅澤はインスタグラムを更新し、毛糸の絵文字を２つ記した。投稿された写真では、肩を出したブラウンのニットにデニムパンツ姿のコーディネートを披露した。ＳＮＳ上では「シンプルなのに素敵に着こなすの、さすがおしゃれ番長」「大人っぽくて、スタイル良くて、完璧に着こなせててもう最高です！！」「１２頭身くらいあります