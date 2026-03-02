【カイロ＝村上愛衣】米紙ワシントン・ポスト（電子版）は２月２８日、米国によるイラン攻撃の前に、サウジアラビアの実権を握るムハンマド・ビン・サルマン皇太子がトランプ米大統領に電話して攻撃への支持を伝えていたと報じた。関係者４人の話として伝えた。ムハンマド氏の電話は数回に及んだという。同紙は、イスラエルがかねてトランプ氏にイラン攻撃を促していたことに加え、ムハンマド氏とのやりとりもトランプ氏が攻撃